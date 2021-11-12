МИД Японии выразил желание заключить мирный договор с Россией

Япония намерена решить вопрос о принадлежности четырех островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи - и заключить мирный договор с Россией, как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году", - сказал Хаяси.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.