В Сюнике мы строим множество дорог и будем их строить: Гнел Саносян

В настоящее время правительство в Сюнике строит множество дорог и продолжит их строительство, в том числе и дорог стратегического назначения. Как передает «Арменпресс», в этом журналистам заверил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

«Сейчас Сюнике мы строим множество дорог, мы продолжим их строить, в том числе и стратегические дороги, дорогу Север-Юг, Сисиан-Каджаран и другие дороги. Сейчас строители работают в направлении всех населенных пунктов Воротан, Бардзраван, Шурнух, максимально благоустраиваются все дороги. Все названные населенные пункты связаны меж собой, есть транспорт, есть автодвижение», - сказал Саносян.