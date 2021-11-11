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Комитет Сената США по вооруженным силам обсудит военные преступления Азербайджана и Турции

Комитет Сената США по вооруженным силам обсудит военные преступления Азербайджана и Турции

Комитет Сената США по вооруженным силам под председательством сенатора Джека Рида обсудит вопросы, касающиеся Азербайджана и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет в Twitter Армянский национальный конгресс Америки.

«Будут обсуждены три основные направления: прекращение военной помощи США, расследование использования Турцией смертоносных БПЛА и подготовка отчета о военных преступлениях», - говорится в сообщении.


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