Комитет Сената США по вооруженным силам обсудит военные преступления Азербайджана и Турции

Комитет Сената США по вооруженным силам под председательством сенатора Джека Рида обсудит вопросы, касающиеся Азербайджана и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет в Twitter Армянский национальный конгресс Америки.

«Будут обсуждены три основные направления: прекращение военной помощи США, расследование использования Турцией смертоносных БПЛА и подготовка отчета о военных преступлениях», - говорится в сообщении.