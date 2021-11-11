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В Европарламенте реорганизована группа дружбы с Арменией

В Европарламенте реорганизована группа дружбы с Арменией

10 ноября в Европарламенте была реорганизована группа дружбы с Арменией. Это событие  ознаменовало и 30-летие независимости Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», Армянский национальный комитет Европы АРФ Дашнакцутюн выступил с заявлением по этому поводу, отметив, что одним из важных направлений их деятельности является расширение круга друзей Республики Армения и Республики Арцах во имя защиты государственных интересов Армении и справедливости.

«Для достижения этих целей Армянский национальный комитет Европы традиционно активно сотрудничает с дипломатической миссией Армении в ЕС.

«Как и во время предыдущих двух сессий Европарламента, так и в этот раз Армянский национальный комитет активно работал над возобновлением работы группы дружбы с Арменией, в которую входят представители всех основных политических групп Европейского парламента», -  Говорится в заявлении АНК.

Председателем группы дружбы стал Лукас Фурлас, член Европейского парламента (ЕНП, Кипр). В предыдущий законодательный период группу дружбы с Арменией возглавляла д-р Элени Теохараус (Кипр), уже бывший член Европейского парламента.

Сообщается, что в ходе мероприятия председатель Армянского национального комитета Европы Гаспар Карапетян выразил уверенность, что группа дружбы будет выдвигать много инициатив во имя защиты справедливости и содействия народу Армении и Арцаха.


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