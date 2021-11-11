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Комиссия «Ай Дата» сделает все возможное, чтобы признание Геноцида армян стало вопросом повестки дня Палаты лордов

Комиссия «Ай Дата» сделает все возможное, чтобы признание Геноцида армян стало вопросом повестки дня Палаты лордов

Ближайшей работой комиссии «Ай Дата» АРФД Великобритании будет не только продвижение законопроекта о признании Геноцида армян, принятого в первом чтении в Палате общин, но и внесение этого вопроса в повестку дня Палаты лордов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила председатель Армянского национального комитета Великобритании Анет Москофян.

«Законопроект о признании Геноцида армян был принят в первом чтении в Палате общин без каких-либо обсуждений и противодействия. Второе чтение ожидается в марте 2022 года. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы увеличить число наших сторонников и внести этот вопрос в повестку дня Палаты лордов. Мы сейчас на начальной стадии, важно окончательно повлиять на политику государства», - сказала председатель комитета.

По словам Анет Москофян, принятие законопроекта о признании Геноцида армян в Палате общин является очень важным шагом. В Великобритании впервые вопрос Геноцида армян поднимается на такой уровень. Председатель Армянского национального комитета подчеркнула сплоченность армянской общины. В результате работ круг сторонников со временем расширился, представители армянской общины регулярно обращались к своим депутатам с письмами и соответствующими обращениями.

«В этой работе мы принятие геноцида рассматриваем не только в историческом смысле. Непризнание геноцида может привести к тому, что армянский народ снова окажется в опасности, как уже произошло во время последней арцахской войны», - сказала Анет Москофян.

10 ноября Палата общин Великобритании приняла в первом чтении законопроект о признании Геноцида армян. Следующее чтение состоится 18 марта 2022 года.


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