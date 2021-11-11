Комиссия «Ай Дата» сделает все возможное, чтобы признание Геноцида армян стало вопросом повестки дня Палаты лордов

Ближайшей работой комиссии «Ай Дата» АРФД Великобритании будет не только продвижение законопроекта о признании Геноцида армян, принятого в первом чтении в Палате общин, но и внесение этого вопроса в повестку дня Палаты лордов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила председатель Армянского национального комитета Великобритании Анет Москофян.

«Законопроект о признании Геноцида армян был принят в первом чтении в Палате общин без каких-либо обсуждений и противодействия. Второе чтение ожидается в марте 2022 года. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы увеличить число наших сторонников и внести этот вопрос в повестку дня Палаты лордов. Мы сейчас на начальной стадии, важно окончательно повлиять на политику государства», - сказала председатель комитета.

По словам Анет Москофян, принятие законопроекта о признании Геноцида армян в Палате общин является очень важным шагом. В Великобритании впервые вопрос Геноцида армян поднимается на такой уровень. Председатель Армянского национального комитета подчеркнула сплоченность армянской общины. В результате работ круг сторонников со временем расширился, представители армянской общины регулярно обращались к своим депутатам с письмами и соответствующими обращениями.

«В этой работе мы принятие геноцида рассматриваем не только в историческом смысле. Непризнание геноцида может привести к тому, что армянский народ снова окажется в опасности, как уже произошло во время последней арцахской войны», - сказала Анет Москофян.

10 ноября Палата общин Великобритании приняла в первом чтении законопроект о признании Геноцида армян. Следующее чтение состоится 18 марта 2022 года.