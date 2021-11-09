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В Армению привезено 60 тыс 700 доз вакцины Moderna

В Армению привезено 60 тыс 700 доз вакцины Moderna

В Армению привезено 60 тыс 700 доз вакцины Moderna. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Армении.

Вакцина была подарена Армении Словацкой Республикой в рамках «Механизма защиты населения» Европейского союза.

Эта вакцина используется для прививки от COVID-19 для людей старше 12 лет.


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