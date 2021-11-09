Призываем возвратить всех пленных: заявление Госдепа США в связи с годовщиной окончания войны

США призвали возвратить всех, кто был захвачен во время 44-дневной войны.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса по случаю 44-й годовщины окончания войны.

«На этой неделе в центре внимания Соединенных Штатов и международного сообщества годовщина соглашения о прекращении огня, положившего конец 44-дневным ожесточенным боевым действиям на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех погибших и раненых в прошлогодних боевых действиях. Мы призываем к возвращению всех оставшихся военнопленных, идентификации всех без вести пропавших, добровольному возвращению перемещенных лиц в свои дома, всестороннему гуманитарному разминированию районов, затронутых конфликтом и предоставлению доступа международным гуманитарным организациям к тем, кто находится в нужде. Мы призываем к расследованию предполагаемых нарушений прав человека и гуманитарного права.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасного, стабильного, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе. Заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрика Олсон в настоящее время находится в регионе, для обсуждения двусторонних вопросов со всеми тремя странами и изучить возможности для регионального сотрудничества. Мы призываем Армению и Азербайджан для поиска всеобъемлющих решений всех потенциальных проблем, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него продолжать активизировать взаимодействие, в том числе в рамках сопредседателей Минской группы», - говорится в заявлении Госдепартамента.