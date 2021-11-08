"Ситуация взрывоопасна" - партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу

Оппозиционная партия "Лело" предлагает властям предпринять встречные шаги и незамедлительно начать диалог с оппозицией, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении партии.

В "Лело" отмечают, что напряженность в стране, созданная после выборов в органы местного самоуправления, растет на фоне объявленной голодовки экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме.

"В раскаленном обществе резко нарастают эмоции и ситуация уже стала взрывоопасной. Процесс явно катится к хаосу и гражданскому противостоянию", - говорится в заявлении партии.

В такой ситуации, насколько бы глубоким не было политическое и персональное противостояние, необходимо предпринять разумные встречные шаги, отмечают в партии.

"Лело" обращается к представителям власти, незамедлительно начнем диалог, чтобы найти конкретные пути для деэскалации ситуации. Каждая потерянная минута может драматически изменить судьбу грузинского государства. "Лело" готово незамедлительно присоединиться к диалог между оппозицией и властью", - отмечено в заявлении.

В последнее время акции протеста в Грузии проходят практически каждый день. Ранее Служба государственной безопасности обвинило организаторов протеса в попытке силой захватить власть. По данным ведомства организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси, собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где сидит Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы.