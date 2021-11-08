Ваагн Саркисян назначен директором Музея литературы и искусства

Директором Музея литературы и искусства имени Егише Чаренца назначен кандидат филологических наук Ваагн Саркисян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, конкурс прошел в конце октября. Было два победителя, приказом министра директором, сроком на два года назначен Ваагн Саркисян.

Ваагн Саркисян в течение многих лет был директором издательства «Айастан».