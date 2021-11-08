В Палате общин Великобритании 9 ноября будет обсуждаться резолюция о признании Геноцида армян

Первое чтение резолюции о Геноциде армян в Палате общин Великобритании состоится 9 ноября. Законопроект будет внесен депутатом от консерваторов Тимом Лоутоном с целью официального признания и увековечения памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Великобритании, уточняя, что в законопроекте есть три основных положения.

1-е: Официальное признание резни армян в 1915-1923 годах на сопредельных территориях Османской империи геноцидом.

2-е: Ежегодное поминовение жертв геноцидов, в том числе и жертв Геноцида армян.

3-е: Содействие в деле освещения и информирования общественности о Геноциде армян, о связанных с ним нарушениях прав человека и военных преступлениях.

По мнению Армянского национального комитета Великобритании, признание Геноцида армян важно для этой страны по нескольким причинам. Во-первых, принятие резолюции подтвердит приверженность Великобритании Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и ее основных ценностях.

Во-вторых, признав Геноцид армян, Великобритания усилит свою приверженность защите прав человека, поскольку оставление преступления такого масштаба непризнанным - опасный сигнал безнаказанности. Безнаказанность - это поощряемое преступление.

В-третьих, роль и ответственность Соединенного Королевства как глобального игрока заключается в признании Геноцида армян, в продвижении изучения геноцида, в повышении осведомленности общественности о преступлениях против человечности.

Соединенное Королевство - одна из немногих западных стран, еще не признавших Геноцид армян, что свидетельствует о полном отказе от соблюдения основных концепций справедливости. Законопроект Тима Лоутона позволит Великобритании исправить эту несправедливость и безнаказанность.

Армянский национальный комитет Великобритании, армянская община Великобритании призывают правительство признать Геноцид армян, дабы защитить британские ценности и права армянского народа. Армянский национальный комитет лобирует признание резолюции, внесенной Тимом Лоутоном.