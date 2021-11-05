На содействие приграничным общинам из бюджета будет выделено 1 млрд 155 млн драмов

На содействие приграничным общинам из госбюджета 2022 года планируется выделить 1 миллиард 155 миллионов драмов. Как передает «Арменпресс», об этом при обсуждении проекта бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщил министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян.

«Из госбюджета на 2022 год Министерству территориального управления и инфраструктуры РА предусмотрено выделить 335 млрд 257 млн драмов, из которых 209 млрд 594 млн на капитальные затраты, 125 млрд 663 млн на текущие расходы», - сказал Гнел Саносян.

В министерстве планируется реализовать 8 крупных программ на 131 млрд 40 млн драмов.

Относительно содействия приграничным населенным пунктам, он сказал: «Это сумма в 1 миллиард 155 миллионов драмов. Предусмотрено оказание помощи жителям 81 населенного пункта 23 общин в 5 регионах Армении в виде оплаты за пользование природным газом, электричеством, поливной водой и ряд других льгот», - сказал министр.

На субсидирование регионов для развития инфраструктур планируется выделить около 18 млрд драмов.