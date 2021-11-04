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Боб Менендес потребовал от госдепа и МО США представить отчет об использовании беспилотников против Арцаха

Боб Менендес потребовал от госдепа и МО США представить отчет об использовании беспилотников против Арцаха

Сенатор Боб Менендес потребовал от госдепартамента и министерства обороны США представить отчет об экспорте Турцией ударных беспилотников. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки. 

Боб Менендес представил в качестве примера использование Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar против Арцаха в 2020 году.


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