Боб Менендес потребовал от госдепа и МО США представить отчет об использовании беспилотников против Арцаха
21:58, 4 Ноябрь, 2021
Сенатор Боб Менендес потребовал от госдепартамента и министерства обороны США представить отчет об экспорте Турцией ударных беспилотников. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.
Боб Менендес представил в качестве примера использование Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar против Арцаха в 2020 году.
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