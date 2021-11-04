Артак Бегларян обсудил с конгрессменами США вопросы международной вовлеченности Арцаха

2 - 3 ноября в США государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян вместе с постоянным представителем Республики Арцах в США Робертом Аветисяном и главным советником государственного министра Давидом Акопяном имел встречи с рядом конгрессменов.

«В ходе встреч с Фрэнком Паллоне, Анной Эшоу и Джимом Коста госминистр кратко представил гуманитарную ситуацию в Арцахе, подходы Республики Арцах к урегулированию конфликта, краткосрочные и долгосрочные программы правительства», - об этом «Арменпресс» сообщили в Управлени по связям с общественностью и СМИ госминистра Арцаха.

Артак Бегларян подчеркнул, что вследствие политики изоляции Арцаха со стороны международного сообщества, в деле ликвидации гуманитарных последствий войны существует значительная нехватка средств. В этом контексте он подчеркнул необходимость увеличения международной вовлеченности Арцаха с учетом существующих потребностей и особенностей в области безопасности и гуманитарной помощи.

Госминистр отметил, что признание факта реализации права народа Арцаха на самоопределение имеет ключевое значение для окончательного и справедливого урегулирования конфликта, выразив надежду, что Минская группа ОБСЕ в этом направлении приложит активные усилия.

Он подчеркнул необходимость справедливого и скорейшего решения вопроса о международном статусе Арцаха в контексте долгосрочной безопасности народа Арцаха и защиты других основных прав и интересов.

Артак Бегларян побывал в Армянском отделе Библиотеки Конгресса, ознакомился с имеющимися там возможностями, обсудил механизмы постоянного комплектования литературы по Арцаху.