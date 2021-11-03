Арман Татоян вновь отметил необходимость зоны безопасности вокруг границ Армении с Азербайджаном

Офис Омбудсмена, исключительно на доказанных фактах, обосновал преступные действия Азербайджана в приграничных населенных пунктах и показал связь между политикой азербайджанских властей и продолжающимися нарушениями.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Мы обосновали, что необходима зона безопасности, что азербайджанские военные, флаги, различные виды оборудования должны быть удалены с территорий, соседствующих с нашими селами и с дорог, соединяющих населенные пункты. Без этого не может быть восстановления прав жителей приграничных общин, восстановления их нормальной жизни. Причем, это должно быть не за наш счет, а они должны уйти. В специальном отчете указано, что их размещение незаконно. Они, под угрозой войны, без профессионально анализа, оказались в непосредственной близости от наших сел», - подчеркнул Арман Татоян.

Защитник прав человека подчеркнул, что в отсутствие процессов делимитации и демаркации не были приняты никакие международные критерии.

«Необходимо было проанализировать, изучить кадастровые документы, вопросы, связанные с выделением земли. Есть случаи, в которых азербайджанские вооруженные силы физически присутствуют на землях, принадлежащих людям с советских времен. Это явное нарушение международного требования, что делимитация и демаркация границ не могут считаться законными, если они не обеспечивают соблюдение прав человека, не соответствуют правилам демократии, правам человека и не обеспечивают нормальную жизнь людей», - заключил Арман Татоян.