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«Арцах, цавт таним»: новая песня и видеролик Андре

«Арцах, цавт таним»: новая песня и видеролик Андре

Андре представил свою новую песню «Арцах, цавт танем», видеролик которой уже есть на официальном канале певца в YouTube.

Как передает «Арменпресс», автор слов и музыки песни - Андре, аранжировка - Ваана Нахапетяна, режиссер клипа - Арсен Есаян.

Андре родом из Арцаха. Он уже много лет живет и творит в США. Премьеру песни он организовал в Степанакерте, в Парке азатамартиков (воинов-освободителей).


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