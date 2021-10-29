Премьер-министр Пашинян провел отдельные встречи с главами ИТ-компаний Sada и Service Titan

Премьер-министр Никол Пашинян провел отдельные встречи с главой компании Sada Овигом Сафояном и одним из основателей компании Service Titan Ара Магдесяном. Обе компании работают в сфере высоких технологий.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе обеих встреч премьер-министр подчеркнул важность деятельности вышеуказанных компаний в сфере высоких технологий, подчеркнув, что эта сфера является одним из приоритетов правительства. Никол Пашинян добавил, что правительство заинтересовано в развитии ИТ-компаний, расширении последних за счет новых инвестиций и создании рабочих мест. Глава правительства отметил, что в ходе подобных встреч готов обсудить волнующие их вопросы, проблемы и возможности оказания соответствующей помощи компаниям в рамках инструментария правительства.

Овиг Сафоян, коснувшись деятельности компании Sada, отметил, что в действующем в Армении филиале компании сейчас работает 30 сотрудников, но в ближайшее время в результате новых инвестиционных программ планируется увеличить это число до 350. Он добавил, что компания сотрудничает с рядом ведущих компаний мира, в том числе с Google, разрабатывает различные новые программные решения, в том числе в сфере образования. Г-ин Сафоян отметил, что, в частности, платформа для сферы образования, которая была разработана в сотрудничестве с Google, внедрена в системы образования разных стран и готова к внедрению в Армении в сотрудничестве с правительством Республики Армения.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность инициативы, отметив, что поручит ответственным ведомствам обсудить с компанией возможности сотрудничества в этом направлении.

Один из основателей Service Titan Ара Магдесян представил подробности о деятельности компании и предстоящих планах. Он отметил, что в армянском филиале компании, который был открыт в 2018 году, уже работает 200 сотрудников, объем инвестиций в Армению достиг 40 млн долларов. Г-н Магдесян подчеркнул, что армянская команда постоянно расширяется, открываются новые отделы с новыми специализациями, а инвестиционные проекты будут постоянно развиваться. Программы направлены на постоянный рост компании, улучшение продукта, обучение и привлечение лучших специалистов.

Премьер-министр Пашинян приветствовал успешную деятельность компании Service Titan, добавив, что как эта компания, так и другие успешные организации в этой области вносят свой вклад в постоянное развитие сектора высоких технологий в Армении. В этой связи премьер-министр подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных специалистов и принятия шагов по реализации их долгосрочной деятельности в Армении.