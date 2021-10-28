Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Совет сначала утвердил повестку дня заседания, после чего заместитель министра юстиции Армении Сурен Григорян представил ход выполнения Антикоррупционной стратегии и Программы ее реализации на 2019-2022 годы.

Было доложено, что в рамках становления институциональной системы противодействия коррупции в отчетный период Национальным Собранием был принят законодательный пакет, направленный на создание Антикоррупционного комитета. В целях обеспечения начала формирования последнего был проведен конкурс на должность председателя комитета, по результатам которого решением правительства № 1479-А от 16 сентября 2021 года был назначен председатель комитета. В то же время 30 следователей Специальной следственной службы были назначены на автономные должности в Антикоррупционном комитете в качестве врио, пока эти должности не будут заполнены на конкурсной основе. Ведется работа по созданию правовых основ формирования оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета. Параллельно ведется работа по созданию офисных условий для работы Антикоррупционного комитета.

14 апреля 2021 года Национальное Собрание приняло “Закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения»” и смежные законы, направленные на создание специализированного Антикоррупционного суда. В настоящее время планируется осуществление мероприятий по исполнению законодательных актов.

В частности, в течение одной недели после вступления в силу законодательных актов Высший судебный совет обратится в правительство с просьбой об увеличении количества судей: 1) в антикоррупционном суде - на пятнадцать судей; 2) в апелляционном уголовном суде - на шесть судей; 3) в гражданском апелляционном суде - на шесть судей; 4) в уголовной палате Кассационного суда - на две судьи. Высший судебный совет увеличит количество судей в течение одной недели после получения согласия правительства, которое должно быть дано в течение пяти дней.

Законодательный пакет о создании Антикоррупционного суда включает одобренный Национальным Собранием закон “О внесении изменений в «Закон о прокуратуре»”, согласно которому отдельный контроль за законностью досудебного производства по уголовным делам коррупционного характера, которые рассматриваются в Антикоррупционном комитете, будет осуществлять отдельное подразделение Генральной прокуратуры, который будет создан в результате реорганизации Управления по надзору за коррупционными преступлениями при Генеральной прокуратуре, функционирующего с 2019 года. Для прокуроров указанного подразделения предусмотрена структура этической проверки. Кроме того, законом предусмотрены структуры для проверки добропорядочности прокуроров, в том числе кандидатов в генеральные прокуроры и его заместителей.

В отчетный период в направлении предотвращения коррупции были выполнены следующие основные работы: в результате законодательных изменений, направленных на совершенствование системы декларирования, расширился круг декларантов; введен пункт декларации расходов, а также требование декларировать имущество, фактически принадлежащее лицу. Введено также требование о декларировании имущества, приобретенного на имя, в пользу или за счет декларанта, но принадлежащего третьей стороне, а также имущества, которым декларант фактически пользуется или управляет. Денежный порог декларируемого дорогостоящего имущества снижен с 8 млн драмов до 4 млн драмов.

В целях выявления реальных бенефициаров юридических лиц был принят законодательный пакет, в рамках которого создан открытый и публичный реестр, поэтапно вводится обязательное требование раскрытия реальных бенефициаров для всех действующих в Армении юридических лиц.

В целях выявления коррупционных преступлений принят новый Уголовный кодекс, в рамках которого пересмотрены преступления коррупционного характера, введен институт уголовной ответственности юридических лиц.

В рамках мониторинга антикоррупционной стратегии министерство юстиции составило и опубликовало отчет о реализации мероприятий Антикоррупционной стратегии за первое полугодие 2021 года, в рамках которого был представлен процесс реализации мероприятий, участие общества в этих мероприятиях, а также препятствующие осуществлению работы обстоятельства.

Следующим пунктом повестки дня были затронуты проблемы, зафиксированные вторым соответствием четвертого этапа ГРЕКО и отчетами пятого пилотного этапа Стамбульской антикоррупционной сети ОЭСР по странам Восточной Европы в Центральной Азии. Был также представлен доклад “О некоторых проблемах реформы правоохранительных и следственных подведомственных органов в рамках антикоррупционных реформ”.

Состоялся обмен мнениями по вышеуказанным вопросам. Премьер-министр Пашинян поручил сформировать соответствующую рабочую группу, которая в краткие сроки представит Совету по антикоррупционной политике решения поднятых в отчетах проблем.