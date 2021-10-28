Акоп Аршакян избран заместителем председателя комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 28 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга принял участие в заседании Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и в заседании комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, на котором был избран заместителем председателя комиссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе заседания обсужден ряд проектов модельных правовых документов, разрабатываемых комиссией. Основная часть представленных армянской стороной предложений отражена в одобренных проектах.

Принято решение направить прозвучавшие на заседании комиссии замечания и предложения разработчикам проекта – для дальнейшего их обсуждения на следующем заседании комиссии.