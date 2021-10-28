Акба Банк стал одной из крупнейших акционерных компаний Армении

После объявления о выпуске акций, сделанного банком в сентябре, около 4 000 физических и юридических лиц вложили в акции банка более 4,5 млрд драмов. Это одно из крупнейших размещений в Армении. Размещение такого количества акций уже обеспечивает дальнейший листинг акций Акба Банка на ликвидной биржевой площадке Фондовой биржи Армении.

«Так зачем же становиться акционером Акба Банка? У инвестора есть две причины: финансовая и нефинансовая. Финансовые цели приобретения очень специфичны: получать стабильный и долгосрочный доход. В нефинансовом плане мы даем людям возможность стать акционерами, участвовать в одной из лучших компаний Армении, в одной из ее групп, даже участвовать в управлении. Каждый акционер может участвовать в управлении.

Почему мы пошли на этот шаг? Во-первых, мы 25 лет работаем с армией клиентов, которые этот банк посчитали своим, внесли свой вклад в наше укрепление. Мы должны были дать им возможность покупать акции по балансовой стоимости. Я рад, что количество наших акционеров увеличивается, сейчас этот процесс идет довольно позитивно. Мы чувствуем себя обязанными работать лучше, быть более прозрачными, эффективнее управлять нашей финансовой группой», - отметил Акоп Андреасян, генеральный директор Акба Банка.

Акба Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.