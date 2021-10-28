В Лчаване асфальтирована дорога длиной в 1 700 метров

В общине Лчаван Гегаркуникской области за счет средств Всемирного банка заасфальтировано 1 700 погонных метров дороги и сооружен тротуар такой же длины.

Как сообщил «Арменпресс» глава Лчавана Лева Геворгян, общая площадь заасфальтированной дороги внутри общины составляет 12 130 кв/м. Строительные работы велись в рамках программы реконструкции региональной дороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор. Общая стоимость программы составила 1 миллиард 400 миллионов драмов. Также была построена дренажная система протяженностью в 1 700 метров.

«Сегодня Лчаван приобрел обновленный и улучшенный вид. Наконец, усилиями местного самоуправления сбылась мечта жителей нашего поселка - дорога, которую они ждали десятилетиями. Заасфальтированы и дороги, ведущие к детскому саду и к школе. Мы убеждены, что реконструкция этой жизненно важной дороги в значительной степени будет способствовать развитию Лчавана и соседних с ним деревень, люди осядут на своей земле, будут жить и работать в гораздо лучших условиях», - сказал глава общины.

Реконструкция региональной дороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор была начата в конце 2020 года и уже близится к завершению.

Хосров Хлгатян