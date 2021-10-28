В Сарнахпюре 8 семей отпраздновали новоселье

В селе Сарнахпюр общины Ани 8 семей отпраздновали новоселье.

Как сообщает «Арменпресс», это семьи, признанные бенефициарами в рамках программы решения жилищных проблем семей, оставшихся без крова в результате землетрясения 1988 г. в сельской местности. В Ширакской области 25 семей стали бенефициарами этой государственной жилищной программы.

Работы ведутся с привлечением семей-бенефициаров программы при содействии благотворительной общественной организации «Fuller Housing Center».

Арменуи Мхоян