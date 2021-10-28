Рональд Куман покинул пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подал в отставку.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Такое решение было принято после поражения команды в матче с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд Куман уже попрощался с игроками и с руководством клуба.

Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны» в августе 2020 года. В нынешнем чемпионате Испании «Барселона» после 10 игр в турнирной таблице занимает лишь 9-е место.