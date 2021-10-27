В Нигерии более 12 миллионов детей не ходят в школу из-за страха похищения

Более 12 миллионов детей в Нигерии не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент страны Мухаммаду Бухари.

"На данный момент более 12 миллионов детей имеют психологическую травму и боятся ходить в школу, особенно девочки. Продолжающиеся атаки на систему образования, такие как похищение учеников, рост активности боевиков, общее отсутствие безопасности в школах усугубили ситуацию с ростом числа детей, не посещающих школу", - приводит местная газета Punch заявление президента на конференции, посвященной вопросам безопасности образования, в столице Абудже.

Он отметил, что психика учащихся школ, кто прошел через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, травмирована, в результате, они хуже могут концентрироваться на учебе и меньше посещают занятия.

Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 000 учащихся.