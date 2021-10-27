Эрдоган заявил, что собирается обсудить с Байденом тему F-35 в Глазго

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил турецким журналистам в самолете, возвращаясь из Азербайджана. Фрагменты интервью опубликовало в среду Anadolu.

"Похоже, что повестка дня в Риме и Глазго изменилась. Скорее всего, наша встреча пройдет не в Риме, а в Глазго. И на ней, конечно, самой важной темой станет ситуация с F-35", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Анкара заплатила за американские истребители $1,4 млрд. "Что касается этого платежа, то нам придется обсудить, что с этим делать. Какой будет план по погашению этой суммы [со стороны США]", - добавил он.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. Однако это дало обратный эффект - в последнее время регулярно появляется информация, что Анкара рассматривает возможность закупки самолетов нового поколения у Москвы.

В середине октября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир говорил, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.