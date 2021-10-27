Вопрос восстановления южной железной дороги обсуждается: вице-премьер о вариантах разблокировки

Вопрос восстановления южной железной дороги обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций региона. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, касаясь вопроса депутата Артура Хачатряна.

«Мы организуем работу трехсторонней рабочей группы в рамках содержания заявления от 11 января, мы не выходим за рамки содержания этого заявления», - сказал Григорян.

Коснувшись карты, опубликованной «Коммерсантом», Григорян отметил, что в ней упоминается вариант совместного пересечения железной дороги вдоль южной границы. «Железная дорога, да, обсуждается. Обсуждается вопрос восстановления южной железной дороги, дорога - нет, не обсуждается, потому что восстанавливать нечего, дороги там не было», - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что речь идет о разблокировке в классическом смысле, то есть дать возможность всем странам региона взаимно использовать существующую инфраструктуру.

«На данный момент у нас нет консенсуса по дорогам, есть много предложений, но для того, чтобы сказать, что уже есть готовая карта автомобильных дорог, которая будет использоваться в соответствии с принципами, которые я сказал, пока нет единого понимания. Есть более общие идеи и подходы по железной дороге. Но я думаю, что здесь проблема гораздо проще», - сказал вице-премьер.

Для разблокирования экономических и транспортных связей региона создана Трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана.