Представляющая интересы Армении команда подала серьезный иск в Международный суд ООН: Мирзоян

Представляющая интересы Армении команда подала серьезный с точки зрения профессионализма и содержания судебный иск в Международный суд ООН с требованием Армении принять срочные меры против Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса Рипсиме Григорян.

Мирзоян подчеркнул, что процесс действительно важный. Поскольку речь идет о судебном процессе, он не спешит комментировать его. «О предварительных результатах мы узнаем только в ноябре. Я говорю о решениях о применении или неприменении срочных мер», - сказал министр иностранных дел.

Он отметил два обстоятельства: «Команда, представляющая Армению, подала серьезный иск как в профессиональном, так и в содержательном плане. Мы уже можем зафиксировать один результат: Азербайджан наконец убрал манекены и каски из пресловутого парка трофеев».

Мирзоян посчитал очевидным, что парк был проявлением антиармянства и ксенофобии. По его словам, иск способствовал удалению манекенов.

14-15 ноября Международный суд ООН рассмотрел требование Армении о принятии срочных мер против Азербайджана. Этим иском Армения, среди прочего, предлагает немедленно вернуть армянских военнопленных, закрыть парк трофеев.