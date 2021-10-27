Азиатские индексы - 27-10-21
ТОКИО, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 29098.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 2013.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.98% и составил 3562.31 пункта, а HANG SENG снизился на 1.57% и составил 25628.74 пункта.
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