Никаких изменений позиций на участке Пайласара не было: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что пограничники продолжают нести службу на участке Пайласар на позициях, где они находились с декабря 2020 года. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Нарека Каграманяна.

«Командующий погранвойсками СНБ вчера разъяснил депутатам в этом зале, что не было изменений позиции, наша пограничная служба находится на позициях, где была и ранее», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что СНБ распространило по этому поводу заявление, командующий пограничными войсками ответил на вопросы депутатов в закрытом режиме.

«Пограничные войска несут службу в этом районе с декабря 2020 года. Мы остаемся на тех же позициях, что и в декабре 2020 года», - сказал премьер.