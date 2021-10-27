Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новой разновидностью штамма дельта — AY.4.2.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что новые виды "дельты" появляются постоянно, при этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной "дельтой".

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.

Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.