Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано в Гюмри

В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Кумайрийского отдела полиции, 26 октября в городе Гюмри был подвергнут приводу 50-летний Артуш А.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной странице Полиции РА. В сообщении отмечено, что Артуш А. 1 августа по обвинению в мошенничестве находится в розыске Полиции г. Армавира Краснодарского края МВД России.

Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.