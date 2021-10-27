Власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу еще нужно утвердить юридически. Как передает Арменпресс, об этом сообщила РИА Новости правительственный источник.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", - сообщил источник.

Источник отметил, что планируют начать пускать туристов с 15 ноября, но еще "должны утвердить окончательно - юридически нужно или утверждение кабмина или указ минздрава, пока не ясно".

Отмечается, что туристам также нужно будет сдать серологический тест.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "Дельта" решение было перенесено.

В октябре было принято решение о приме туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин, утверждённых на заседании, вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. Туристы смогут въезжать в страну после прохождения полного курса вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" в документе не упоминается.