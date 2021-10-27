Национальное собрание продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания начавшегося 26 октября. Как сообщает «Арменпресс», в начале заседания на голосование будут поставлены проекты, обсужденные накануне.

Депутаты проголосуют в первом чтении по законопроекту о внесении изменений в Закон Республики Армения «О праздниках и днях памяти Республики Армения», который предлагает сократить нерабочие дни новогодних праздников. На голосование будет поставлен и законопроект о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве РА», в котором предлагается сократить сроки получения гражданства Республики Армения.

В повестке дня также определение количественного состава комиссии по расследованию фактов воспрепятствования судебному разбирательству в судах с нарушением установленного законом порядка распределения дел, а также о внесении изменений в Закон Республики Армения «О финансовом выравнивании» и ряд других проектов законов.