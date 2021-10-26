Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11

Разведывательное сообщество США считает, что риск террористических атак против страны в настоящее время находится на самом низком уровне со времен терактов 11 сентября 2001 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Разведсообщество США считает, что в целом угроза террористических атак против США по всему миру сейчас находится в низшей точке со времен терактов 9/11", - сказал Кол в ходе слушаний в американском сенате. Таким образом он ответил на просьбу одного из сенаторов прокомментировать нынешний уровень угрозы для США со стороны базирующихся в Афганистане террористических группировок "Аль-Каида" и ИГ.

Оценивая участие соседних стран в предотвращении роста террористической угрозы, Кол выразил уверенность в том, что Пакистан не заинтересован в превращении Афганистана в убежище для террористов при правительстве талибов.

"Наша оценка состоит в следующем: Пакистан не хочет, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов", - указал замглавы Пентагона. Он добавил, что пакистанское руководство продолжает сотрудничать с США на антитеррористическом направлении, а также предоставляет американским военным свое воздушное пространство.