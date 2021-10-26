Уровень земли на острове Пальма, где извергается вулкан, поднялся за сутки на 10 см

Уровень земли на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, поднялся за последние сутки более чем на 10 см. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Национального географического института королевства.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,9.

"Сеть постоянных станций спутниковой системы навигации на острове показывает подъем более 10 см по сравнению со вчерашним днем и деформацию к югу на станции LP03, которая находится ближе всего к эруптивным центрам", - уточнили в институте.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.