Азиатские индексы - 26-10-21
ТОКИО, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.77% и составил 29106.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.15% и составил 2018.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3597.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 26038.27 пункта.
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