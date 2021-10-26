Азиатские индексы - 26-10-21

ТОКИО, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.77% и составил 29106.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.15% и составил 2018.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3597.64 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 26038.27 пункта.