Урегулирование карабахского конфликта и международное признание независимости Арцаха возможно: Артак Бегларян

23 октября государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян участвовал в ежегодном собрании и благотворительном ужине Армянской евангелической ассоциации Америки, проходящем во Фресно, США, и выступил с особым посланием.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате государственного министра Республики Арцах, Артак Бегларян высоко оценил благотворительную деятельность ассоциации, которую она вела в Арцахе на протяжении десятилетий. Назвал ее востребованной и эффективной, особенно в социальной и образовательной сферах. Артак Бегларян подробно представил текущую политическую и гуманитарную ситуацию в Арцахе, а также программы, ориентированные на будущее.

Госминистр подчеркнул значимую роль диаспоры в Арцахе, выразив уверенность, что совместные усилия всех армян в деле восстановления и развития Арцаха и в будущем будут продолжены. Он подчеркнул, что от диаспоры они ожидают не столько материальной помощи, сколько в виде человеческого капитала, который может создать серьезные возможности для долгосрочного развития и укрепления Родины.

Артак Бегларян подчеркнул, что народ Арцаха полон решимости жить и созидать на своей родине, отметив, что, несмотря на долгую и трудную борьбу, окончательное урегулирование карабахского конфликта и международное признание независимости Арцаха - возможно.

Отмечается, что исполнительный директор армянской Евангелистской ассоциации Америки Завен Ханчян в своем выступлении подчеркнул, что они расширят реализуемые в Арцахе программы и направят собранную ими сумму на удовлетворение социальных и образовательных нужд в Арцахе.