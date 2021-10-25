ИА «Арменпресс» и ЕГУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Ереванский государственный университет, в частности факультет журналистики ЕГУ, является одной из важнейших кузниц журналистских кадров в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и ЕГУ заявил директор «Арменпресс» Арам Ананян, подчеркнув необходимость профессиональной журналистики и подготовки профессиональных журналистов в стремительно меняющемся под влиянием информационных технологий мире.

«Мы живем в эпоху, когда нужно научить детей ориентироваться в цифровом мире точно так же, как и в мире реальных объектов вокруг нас. В этой связи мы придаем большое значение этой взаимной инициативе. Мы думаем, что она станет успешным примером, тем более что наши университетские партнеры широко вовлечены в научно-образовательную практику ведущих СМИ страны», - сказал директор «Арменпресс».

Ананян подчеркнул, что, независимо от наличия меморандума, сотрудничество между ИА «Арменпресс» и ЕГУ имеет многолетнюю историю, а меморандум просто обобщит все и, возможно, придаст новый импульс этому сотрудничеству.

«Еще раз поздравляя Вас, надеюсь, что мы поднимем сотрудничество на новый уровень качества, что исходит из интересов и сферы, и студентов, и университета, и ИА «Арменпресс», - сказал Ананян.

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Оганнес Оганнисян сказал, что этот меморандум открывает новую страницу сотрудничества с «Арменпресс» и выразил надежду, что он будет способствовать подготовке еще более квалифицированных кадров на факультете журналистики.

«Меморандумы о сотрудничестве, подписанные с Общественным телевидением Армении, Общественным радио и «Арменпресс», фиксируют новое качество отношений между университетом и работодателем. Фактически, работодатель готов участвовать в подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов», - сказал декан факультета журналистики ЕГУ Нагаш Мартиросян.

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании стороны будут совместно организовывать форумы, конференции, летние, осенние или зимние школы, семинары, мастер-классы и другие мероприятия, разрабатывать, реализовывать общие проекты по актуальным вопросам в СМИ.