Спикер НС Армении провел встречу с главой МИД Кипра

Находящаяся с официальным двухдневным визитом на Кипре делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 25 октября провела встречу с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян высоко оценил эффективное сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Он придал большое значение скорейшему запуску формата парламентского сотрудничества Кипр-Армения-Греция, особенно в ситуации, сложившейся после 44-дневной войны. В этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Стороны затронули кипрский вопрос. Председатель НС Армении отметил, что Армения и в дальнейшем будет поддерживать Кипр в международных организациях и выступает за мирное урегулирование вопроса путем переговоров на основе принципов резолюций ООН. Двусторонне была достигнута договоренность сделать все возможное для дальнейшего укрепления сотрудничества и дружбы. Министр иностранных дел Кипра особо подчеркнул неоценимую роль армянской общины в общественной и политической жизни Кипра.

Было также затронуто полное использование возможностей Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС в контексте развития отношений Армения-ЕС.

Собеседники обсудили инвестиционные возможности кипрской стороны, подчеркнув важность экономического и туристического сотрудничества с Кипром.