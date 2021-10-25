Капитальные затраты увеличатся на 55%: Никол Пашинян представил проект бюджета на 2022 год

В проекте бюджета на 2022 год в Армении предусмотрено увеличение капитальных затрат на 55%, что составит 347 млрд драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян при обсуждении законопроекта «О Государственном бюджете Республики Армения на 2022 год» на совместных заседаниях постоянных комиссий НС.

«Сегодня мы представляем первый бюджет пятилетней программы правительства, который призван заложить прочную основу для реализации пятилетней программы. В 2022 году мы ожидаем 7% экономического роста. Несмотря на то, что большая часть текущего года была отмечена нестабильной политической обстановкой, как и неблагоприятной, в плане безопасности, наша экономика сегодня превышает все прогнозы роста на 2021 год. С другой стороны, правительство надеется на большие результаты», - сказал Пашинян.

Он отметил, что в сентябре 2021 года в Армении был зарегистрирован абсолютный рекорд количества оплачиваемых рабочих мест - 651 141. В Армении никогда не было более высокого показателя. В этом году показатель на 3% выше, чем в прошлом году.

На фоне достаточно высокой инфляции в 6,4% в этом году он счел возможным подчеркнуть, что в сентябре фонд заработной платы увеличился на 15,3% или 19 млрд 308 млн драмов по сравнению с сентябрем прошлого года, а заработная плата на одного сотрудника по сравнению с сентябрем прошлого года увеличился на 11.9% или на 23 782 драмов. Экспорт увеличился более чем на 20%, причем не только за счет минеральных ресурсов, но и за счет экспорта готовой продукции и сельскохозяйственной продукции. Объем строительства в этом году увеличился на 7%, рост услуг по состоянию на сентябрь составил более 5%. «Эти факторы делают план экономического роста в 7% реалистичным, тем более, что они уже запущены. Я надеюсь, что несколько крупных инвестиционных проектов будут успешно завершены. Их основной целью является превращение Армении из страны-экспортера рудно-сырьевых ресурсов металла в страну развитой металлургии» - сказал он.

Согласно проекту, доходы бюджета на 2022 год составят 1 трлн 946 млрд драмов, что на 17% больше, чем в 2021 году, и на 25% больше, чем в 2020 году. «Расходы составляют 2 трлн 190 млрд драмов, что на 10% больше, чем в 2021 году, и на 16% больше, чем в 2020 году. Капитальные затраты в 2022 году составят 347 млрд драмов, что на 55% больше, чем в 2021 году, и на 53% больше, чем в 2020 году», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что госбюджет на 2022 год основан на 3 приоритетах: реформа системы безопасности, развитие инфраструктур, модернизация образования и науки.