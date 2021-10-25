«Новая книга» -33/21: Ованнесян, Конде, Фергюсон

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Анатолий Ованнесян: Уйду и пропаду

Сборник стихов Анатолия Ованнесяна опубликован в серии «Современное». Он почти полностью вобрал содержание двух предыдущих книг автора. Эта книга представляет весь литературный путь автора и развитие в контексте современной армянской поэзии.

Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Переводная литература

Мариз Конде: Переход через мангровые заросли

В Ривьера о Сел, в глубине леса, ночью находят мертвого человека, который появился несколько лет назад и о котором мало что известно. Кубинец ли он? Колумбиец ли? Был ли дезертиром? Зачем он приехал в Гваделупу? Ответов нет. Но, личность этого человека не вожна. Важны воспоминания, которые он оставил по себе в каждом жителе Ривьера о Сел, важны изменения, которые он внес в жизнь каждого.

Все общество Гваделупы представлено в течение одной этой ночи.

Перевод с французского: Аси Гарибян.

Книгу выпустило издательство «Антарес».

Документальная литература

Нил Фергюсон: Площадь и Башня

XXI век объявлен веком Сетей. В этой книге Нил Фергюсон утверждает, что сети всегда были с нами, от структуры мозга до пищевой цепи, от генеалогического древа до масонов. Иерархии в Высоких башнях исторически утверждали свою власть, но реальная власть часто находилась на городской площади - внизу. Но, Сети стремятся к инновациям. И это революционные идеи, которые распространяются по сетям, расползаются повсюду, как зараза. Теоретики заговора, конечно, любят красивые фабрикации таких сетей, но это не значит, что эти сети не настоящие. В этой книге рассказывается история подъема, падения Сетей и подъема новых, от богов Древнего Рима до династий Возрождения, от отцов-основателей Соединенных Штатов до Facebook. Как сетевая теория трансформирует наши представления о прошлом и настоящем, предсказывает, какие иерархии выдержат последнюю волну сетевых атак, а какие потерпят неудачу.

Перевод: Давида Саргсяна.

Книга выпущена издательством “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.