STARMUS VI объединит более 60 ученых, инженеров и художников со всего мира

Международный фестиваль STARMUS VI, который состоится в Армении в сентябре следующего года, соберет более 60 ученых, инженеров и художников со всего мира. В список участников фестиваля, объединяющего науку, образование, искусство и технологии, войдут лауреаты Нобелевской премии, первый американский астронавт - армянин по происхождению, доктор медицины Джеймс Багьян, основатель Nest Labs, создатель бренда iPod, американский изобретатель, ливанец по происхождению Тони Фадел и другие.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в беседе с журналистами на проходящем в Дилижане Третьем Армянском «Саммите мыслей» (Armenian Summit of Minds) директор-учредитель фестиваля STARMUS известный ученый Гарик Исраелян.

Тема Международного фестиваля STARMUS VI - «50 лет на Марсе». Фестиваль будет посвящен 50-летию первой высадки на Марс.

«Я считаю, что Марс будет самой обсуждаемой темой в ближайшие 10-20 лет. Тема не подразумевает, что фестиваль будет полностью посвящен астрономии. Это направление составит 20% общих дискуссий, в остальной части будет ссылка на биотехнологии, физику, высокие технологии и т.д.», - сказал Гарик Исраелян.

Известный ученый отметил, что сегодня существует большой разрыв между наукой и обществом. С годами наука стремительно развивается, разветвляется, и в то же время увеличивается этот разрыв. Задача - приблизить науку к обществу, сделать ее доступнее и привлечь молодежь. Международный фестиваль STARMUS призван сыграть особую роль в решении этой проблемы, главной целью которого является установление связи между обществом и наукой».

Гарик Исраелян с гордостью подчеркивает, что STARMUS дважды признавался в мире лучшим фестивалем науки, и этот факт имел место в условиях очень сильной конкуренции.

Подчеркнув значение проведения международного фестиваля STARMUS VI, президент РА Армен Саркисян отметил, что тысячи высоких специалистов прибудут в Армению, чтобы принять участие в этом поистине великом празднике науки, искусства и музыки.

«Это лучший способ побудить нашу молодежь понять, что будущее их самих, их семьи, страны будет связано с новыми технологиями, идеями, наукой. У нашей страны самое большое богатство - талантливые люди, которых нужно поддерживать и помогать развиваться. Лучший способ сделать это - воспитывать, поощрять и представлять молодое поколение», - сказал президент Республики Армения.

Министр образования и науки РА Ваграм Думанян отметил, что проведение STARMUS в Армении в послевоенных и эпидемических условиях имеет большое значение. За это время в нашем обществе возникло множество вопросов безопасности. По словам министра, лучшая гарантия безопасности - это иметь развитую науку, образование, культуру, быть лидером в этой сфере.

«В рамках фестиваля запланирована очень интересная программа, которая будет доступна всем - школьникам, студентам, любому желающему принять участие. Стоит сказать, что есть идея, чтобы в Армению приезжали не только нобелевские лауреаты, известные артисты, но и известные спортсмены», - сказал министр.

Министр высокотехнологической промышленности РА Ваагн Хачатурян подчеркнул, что шаг Гарика Исраеляна является вдохновляющим и лучшим примером для всех, кто хочет работать в Армении.

«Наш партнер, работающий за рубежом, воспользовавшись происходящими в Армении изменениями, приехал в Армению по собственной инициативе, заключил договор с руководством, и сейчас эта программа реализуется. Никто ему не говорил - Гарик, иди и делай эту работу, он сделал это по собственной инициативе. Я думаю, что Гарик Исраелян никогда и не уезжал из Армении, он просто работает на Канарских островах. Таким я его вижу, он - лучший пример. Сфера ведения бизнеса в Армении сегодня открыта. Мы, как правительство, открыты для любого сотрудничества, для совместных программ», - заключил министр.

Фестиваль STARMUS стартовал в сообществе астрофизиков Тенерифе и с 2011 года собирает всемирно известных ученых в области науки, в том числе лауреатов Нобелевской премии в области искусства и музыки. В Армении он проходит под патронатом президента Республики Армения.