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В Ереване и в Лори будет временно приостановлена подача газа

В Ереване и в Лори будет временно приостановлена подача газа

В целях проведения плановых работ, 25 октября с 09:00 до 12:00 часов  будет временно приостановлена подача газа в следующих районах:

 в Ереване:  административный округ  Шенгавит — проспект Аршакуняц; ул. Г. Нжде, Смбат Зоравар, Севани,   район  Брюсова и близлежащие  объекты общественного значения;

В целях проведения плановых работ, 25 октября с 10:00 до 18:00 часов  будет остановлено газоснабжение потребителей газа

 в Лорийской области — села  Мецаван, Михайловка и близлежащие  объекты общественного значения.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».


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