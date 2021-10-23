В Ереване и в Лори будет временно приостановлена подача газа

В целях проведения плановых работ, 25 октября с 09:00 до 12:00 часов будет временно приостановлена подача газа в следующих районах:

в Ереване: административный округ Шенгавит — проспект Аршакуняц; ул. Г. Нжде, Смбат Зоравар, Севани, район Брюсова и близлежащие объекты общественного значения;

В целях проведения плановых работ, 25 октября с 10:00 до 18:00 часов будет остановлено газоснабжение потребителей газа

в Лорийской области — села Мецаван, Михайловка и близлежащие объекты общественного значения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».