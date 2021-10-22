ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.

Как говорится в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях. "Евросовет не примет никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях. Саммит осуждает все гибридные атаки на границах ЕС и будет реагировать соответствующим образом", - подчеркивается в нем.

Кроме того, в заявлении саммита подчеркивается, что ЕС призывает к возвращению реализации соглашений о реадмиссии, которое позволяет высылать мигрантов. "Евросовет напоминает о необходимости обеспечения эффективного возвращения и полного выполнения соглашений и договоренностей о реадмиссии с использованием необходимых рычагов", - отмечается в нем.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Брюссель будет работать с властями стран, откуда мигранты едут через Белоруссию в Евросоюз, чтобы заблокировать это движение. "Мы видим, что Белоруссия заключает визовые соглашения с новыми странами. Мы будем активно работать с этими государствами, чтобы не допустить инструментализации миграции оттуда", - заявила фон дер Ляйен

При этом, как заявила Урсула фон дер Ляйен, ЕК не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза, на чем настаивают восточноевропейские страны. "Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействие использованию миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы, мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах", - сказала фон дер Ляйен.