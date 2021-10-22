Арарат Мирзоян принял представителя ЮНИСЕФ в Армении

22 октября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян по случаю вручения аккредитационного письма принял представителя ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд.

«Министр высоко оценил деятельность Детского фонда ООН в Армении за последние 27 лет, направленную на защиту прав детей. Особо была отмечена реализация организацией различных программ, направленных на улучшение состояния здоровья и обучения детей», - как передает «Арменпресс» сообщили в МИД.

Арарат Мирзоян и Кристин Вейганд обсудили программный документ ЮНИСЕФ для Армении на 2021-2025 годы, который представляет собой всеобъемлющую программу, направленную на достижение прогресса в сферах социальных услуг, образования, здравоохранения и прав детей.

В ходе встречи были обсуждены и гуманитарные последствия прошлогодней азербайджано-турецкой агрессии. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость более активного участия ЮНИСЕФ в обеспечении безопасности, образования и других прав детей, пострадавших от военных действий.