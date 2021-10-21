Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО: Путин

Министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

"Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".