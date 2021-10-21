Глава МИД Армении провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 октября провел телефонный разговор с помощником госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карэн Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение динамикой развития армяно-американского диалога, особо подчеркнув сотрудничество в вопросах демократии, верховенства закона, защиты прав человека, борьбы с коррупцией. Арарат Мирзоян и Карэн Донфрид обсудили шаги, предпринимаемые в рамках различных платформ, в том числе Стратегического диалога Армения-США (USASD).

Стороны также затронули вопросы региональной безопасности. Двусторонне была подчеркнута важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, министр Мирзоян прежде всего подчеркнул необходимость репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.