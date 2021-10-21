Спикер НС Армении встретился с генеральным секретарем Совета Европы

На полях Конференции глав парламентов Парламентской Ассамблеи Совета Европы председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 21 октября встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, выразив благодарность за встречу, Симонян отметил, что в этом году исполняется 20 лет членства Армении в Совете Европы, подчеркнув важность сотрудничества с Советом Европы и поддержки организацией процесса демократических реформ в нашей стране.

Он высоко оценил роль мониторинговых структур СЕ и ПАСЕ в укреплении демократии в Армении и работу, проводимую в рамках начатых реформ. Ален Симонян коснулся наблюдений и высокой оценки Ассамблеи по итогам мониторинга за досрочными парламентскими выборами в Армении в июне.

Стороны коснулись развязанной Азербайджаном против Арцаха широкомасштабной войны и послевоенной ситуации. Ален Симонян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, против некоторых из них возбуждают сфабрикованные уголовные дела. Спикер парламента подчеркнул, что ПАСЕ должна держать этот вопрос в центре внимания.

Были обсуждены вопросы, связанные с правами человека и демократией.