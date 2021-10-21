Премьер-министр Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО Хавьера Коломина Пириса.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил г-на Пириса с назначением на эту важную должность и выразил надежду, что его визит даст возможность обсудить ситуацию в регионе Южного Кавказа, оценить возможности и проблемы партнерства Армения-НАТО. Никол Пашинян отметил, что ситуация в нашем регионе достаточно напряженная, и Армения прилагает усилия для ее управления наилучшим образом. По словам премьер-министра Армении, в регионе есть проблемы, которые ждут своего решения.

“Всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта является для нас приоритетом, важно также открытие региональных коммуникаций”, - сказал глава правительства, выразив надежду, что удастся добиться результатов в этих направлениях.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность политического сотрудничества с НАТО и ознакомления с идеями Альянса относительно дальнейшего партнерства.

Хавьер Коломина Пирис отметил, что НАТО придает важность продолжительному сотрудничеству с Арменией, и целью его визита является обсуждение с армянскими партнерами вопросов и возможностей дальнейшего сотрудничества, оценка ситуации и перспектив в регионе.

Г-н Пирис отметил, что НАТО высоко оценивает деятельность армянских миротворцев в Косово, которые выполняют свою миссию на высоком уровне. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО добавил, что Североатлантический альянс привержен установлению и укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе и готов к сотрудничеству со странами региона для решения этого вопроса.

Премьер-министр Пашинян отметил, что участие армянских миротворцев в обеспечении международной безопасности важно для Армении, и выразил уверенность, что они продолжат свою миссию наилучшим образом. Премьер-министр коснулся также происходящих в нашем регионе процессов, подчеркнув, что вопрос обеспечения возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных напрямую влияет на региональную ситуацию. Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время удастся достичь решения этого вопроса.

Стороны обменялись мнениями о партнерстве и дальнейшем сотрудничестве Армения-НАТО.