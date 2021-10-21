В Гоcдепартаменте сочли, что отношения между США и Россией улучшаются

Отношения между администрациями России и США становятся немного теплее. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

По его словам, российско-американские отношения в целом остаются "неоднозначными" с острыми разногласиями и подозрениями по многим вопросам.

"Но администрация считает, что она медленно продвигается в некоторых областях повестки дня в области безопасности, которую президент Байден и президент России Владимир Путин определили на своем саммите в Женеве в июне", - отмечает газета, ссылаясь на мнение собеседника из госдепа.

Так, одним из успехов в отношениях двух стран называется совместная инициатива по кибербезопасности, которая была включена в резолюцию, представленную Генеральной Ассамблее ООН в прошлую пятницу.

Как отмечает издание, главное достижение в том, что теперь существует общая приверженность кибербезопасности и со стороны США, и со стороны России. Газета считает, что "похоже, что в отношениях администрации Байдена с Россией началась умеренная оттепель".

Инициатива президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина в Женеве по новым переговорам о стратегической стабильности также медленно, но продвигается вперед, отмечает издание.

Кроме того, подчеркивается, что Москва также работала с Соединенными Штатами по некоторым вопросам после вывода американских войск из Афганистана.

Тем не менее, пишет газета, между двумя странами по-прежнему остается один "загадочный" вопрос о так называемом "гаванском синдроме", в причастности к которому США подозревают Россию.

"Если будет установлено, что Россия намеренно нацеливается на американских чиновников, впереди серьезный кризис, несмотря на недавнее сотрудничество", - предупреждает издание.