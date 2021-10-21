СМИ: на заводе в Пакистане произошел взрыв

По меньшей мере два человека погибли, еще один пострадал в четверг в результате взрыва на заводе по производству напитков в столице пакистанской провинции Пенджаб - городе Лахор. Об этом сообщил телеканал ARY News.

По его данным, пожар охватил здание предприятия после взрыва одного из котлов. Семь пожарных бригад прибыли на место происшествия для тушения возгорания. В здании выбиты стекла, причинен ущерб расположенным поблизости постройкам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается, среди погибших числятся прохожий и один из работников завода. Охранник фабрики госпитализирован с ожогами.

Информацию о причинах инцидента телеканал не приводит.